Huishoudhulp (53) krijgt 10 maanden cel met uitstel voor diefstallen bij klanten

De vrouw was al sinds 2014 aan de slag bij een gezin in Bree, maar in maart 2021 viel ze uiteindelijk door de mand toen ze op heterdaad betrapt werd tijdens een diefstal. Bij dat gezin ging ze aan de haal met een designerhandtas van Louis Vuitton, sneakers, make-up en zonnebrillen. Ook bij twee andere gezinnen in Oudsbergen verdwenen er af en toe dure spullen, zoals juwelen, kleding en handtassen. De vrouw werd uiteindelijk ontmaskerd toen een van haar klanten een wildcamera installeerde in een kamer waar de huishoudhulp niet mocht komen. “Op de beelden was uiteindelijk te zien hoe ze er rondsnuffelde”, aldus de aanklager.

Kleptomanie

Op basis van de camerabeelden werd er een huiszoeking bij de vrouw thuis uitgevoerd. Heel wat gestolen spullen werden er teruggevonden. De vrouw werd meteen ontslagen. Haar advocaat vraagt een probatieopschorting. “Ze neemt haar verantwoordelijkheid en volgt een begeleiding tegen kleptomanie”, klonk het. Iets wat in het verkeerde keelgat schoot bij de openbare aanklager. “De verdediging trekt de kaart van kleptomanie. Dat stoot me tegen de borst. Kleptomanen stelen kleine dingen, maar hier gaat het over dure goederen over een periode van maar liefst acht jaar”, stelde de procureur.

Toch is de rechter van mening dat de vrouw begeleiding kan gebruiken waardoor er een celstraf van tien maanden met uitstel onder voorwaarden werd opgelegd. Zo moet de vrouw blijven werken aan haar psychologische problematiek. In het vonnis benadrukt de rechter wel de ernst van de feiten. “De rechtbank tilt zwaar aan het feit dat zij het vertrouwen schond van de mensen voor wie zij werkte.”

Een van de slachtoffers stelde zich burgerlijke partij. Zij krijgt een schadevergoeding van 2.470 euro.