Audi Brussels krijgt ook productie van Q4 e-tron

Audi Brussels krijgt in de tweede helft van volgend jaar ook de productie van de Audi Q4 e-tron, zo werd dinsdag bevestigd door de directie bij de voorstelling van de nieuwe Q8 e-tron. Het nieuws was eerder al uitgelekt via de vakbonden.

De productie van de elektrische Audi Q4 – een middelgrote SUV – gebeurt al twee jaar in Zwickau, in het oosten van Duitsland. Maar de vraag is groter dan het aanbod, en dus krijgt Brussel een deeltje van de koek.

De bedoeling is om volgend jaar ongeveer 70 Q4-voertuigen per dag te bouwen, bevestigde de directie dinsdag. Dit moet ook de wachttijd voor de klant verminderen. Voor de werkgelegenheid in Brussel verandert er niets, de bedoeling is vooral om het bestaande personeelsbestand beter te benutten, luidde het. “We voelen ons stabieler op twee benen en de Q4 is ons tweede been”, zei Volker German, topman van de site.

De Q4 is het best verkopende elektrische model van Audi. Hij is compacter en goedkoper dan de Q8, die exclusief in Brussel wordt gemaakt. Die laatste is de nieuwe versie van de bestaande e-tron die er de voorbije jaren van de band rolde, met onder meer een groter rijbereik (tot 600 kilometer) en een beter laadvermogen.