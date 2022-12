Oppositie verwijt Vlaamse regering zowel dat ze te veel bespaart als te veel uitgeeft

In het Vlaams Parlement hebben oppositiepartijen Vlaams Belang, Groen, Vooruit en PVDA het Vlaamse begrotingsbeleid op de korrel genomen. Terwijl Vlaams Belang de regering-Jambon “uitgavendrift” verwijt, vindt Groen dat de regering bespaart “met een kettingzaag”. Volgens minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) ligt de waarheid in het midden. “We kiezen voor een evenwicht tussen de begroting structureel gezond houden en tegelijk mensen ondersteunen, met name de meest kwetsbare”, aldus Diependaele.

Het Vlaams Parlement buigt zich woensdag over de begroting voor 2023, een begroting die nog 1,9 miljard in het rood gaat en die tegen 2027 mikt op een structureel evenwicht. De verzamelde oppositie nam de regering-Jambon onder vuur. Volgens Vooruit-fractieleider Hannelore Goeman oogt het bilan na negen jaar beleid van N-VA, Open VLD en CD&V “bedroevend”. “Het onderwijs: in crisis. De kinderopvang: stuikt ineen. Het openbaar vervoer: draait vierkant. De wachtlijsten in de zorg: langer dan ooit. Wonen: onbetaalbaar. De waarheid is dat Vlamingen vandaag slechter af zijn dan toen jullie er aan begonnen”, aldus Goeman.

Een gelijkaardig geluid bij PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele: “De begroting gaat misschien naar een evenwicht, maar de samenleving zit in het rood”. Volgens PVDA misbruikt de Vlaamse regering de hoge inflatie ook om een nieuwe besparingsronde in te voeren.

Die kritiek was ook te horen bij Groen. “De koers van de regering Jambon blijft ongewijzigd: besparen, besparen, besparen”, aldus fractieleider Rzoska. “Terwijl er vroeger nog sprake was van een kaasschaaf kunnen we intussen spreken van een kettingzaag. De inflatie wordt schaamteloos misbruikt om bikkelharde, structurele besparingen door te voeren”, stelde Rzoska.

Vlaams Belang verwijt de regering dan weer dat ze te veel uitgeeft, waardoor de begroting in het rood blijft gaan en de schuldenberg aangroeit. Volgens Anke Van dermeersch is de “uitgavendrift het enige bindmiddel van deze regering” en kampt de Vlaamse regering stilaan met een “Mathot-probleem”, een verwijzing naar de oud-PS-minister die zei dat de overheidsschuld er vanzelf was gekomen en ook vanzelf opnieuw zou verdwijnen.

Diependaele: “Juiste keuzes in het midden”

Dat de regering vanuit de oppositie enerzijds het verwijt krijgt dat ze te veel bespaart en anderzijds dat ze te veel uitgeeft, bewijst volgens Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele dat de regering “de juiste keuzes in het midden maakt”. Volgens de N-VA-minister is de begroging “betrouwbaar en voorzichtig opgesteld”.

“Het verhaal dat we zakken met geld op overschot hebben, klopt niet. We kiezen ervoor de begroting structureel gezond te houden. We gaat niet met die begroting tegen de muur rijden waardoor je in de toekomst geen marge meer hebt. Onze keuze zit mooi in het midden. We kiezen voor een evenwicht tussen de begroting structureel gezond houden en tegelijk mensen ondersteunen, met name de meest kwetsbare”, aldus nog Diependaele.