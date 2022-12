Op zoek naar magische winterpracht: zeven wandelingen in de Ardennen om te onthouden

Op zoek naar een laagje sneeuw in eigen land? Dan heb je in de Ardennen het meeste kans. — © Shutterstock

Op zoek naar een laagje sneeuw in eigen land? Dan heb je in de Ardennen het meeste kans. Wij gingen alvast op zoek naar zeven wandelingen in de Ardense winterpracht die even mooi zijn met als zonder sneeuwtapijt.

Hoge Venen (13 km)

Misschien één van de beste plekjes voor sneeuwgarantie deze winter: de Hoge Venen. Vanaf herberg La Baraque Michel vertrekken verschillende wandelingen voor wandelaars en langlaufers. Tijdens deze route van dertien kilometer loop je over vlonders, doe je een stuk van de GR-routes en wandel je richting de parel van dit immense natuurreservaat: het Waalse Veen. Met de sierlijke bergen en verlaten heidevelden om je heen, zou je haast denken dat je in Scandinavië bent.

Startpunt? Tegenover de parkeerplaats bij La Baraque Michel, Baraque Michel 36 in Jalhay.

Afstand? 13 km.

Markering? Richting Helle (Eupen), volg tot aan vlonderpad en dan de GR 573 en 56.

Horeca? De wandeling start vanaf herberg La Baraque Michel, waar je kan eten en overnachten.

Info? www.visitardenne.com

© Pierre Pauquay / Visit Ardenne

Baraque de Fraiture (5 km)

Deze wandeling in Baraque de Fraiture brengt je letterlijk in hogere sferen. Het gebied ligt op het hoogste punt van het Plateau des Tailles in de Belgische Ardennen. Net daarom is het voor wintersporten als sleeën, skiën en langlaufen een paradijs op aarde. Maar dus zeker ook voor de wandelaar. Volg de gele rechthoekjes zo’n vijf kilometer lang en laat je vanaf het skistation dwars door de besneeuwde dennenbomen voeren. Magisch!

Startpunt? Parkeerplaats skistation, Baraque de Fraiture 11 in Vielsalm.

Afstand? 5 km.

Markering? Gele horizontale rechthoek.

Horeca? Restaurant La Baraque de Fraiture aan het skistation.

Info? www.haute-ardenne.be

© ISOPIX

Dochamps (13 km)

Een wandeling met ups en downs door het bos van Dochamps. Van het vertrekpunt wandel je rechtstreeks het woud in. Daar daal je eerst af richting de rivier de Ainse, waarna je weer omhoog klimt voor een schitterend uitzicht op Freyneux en Odeigne. Als de zon ondergaat, zie je de twee dorpjes als glinsterende puntjes aan de horizon. Ook op het laagste punt van het dal blijft het zalig wandelen langs de rivier en vlak bij de oude spoorlijn.

Startpunt? Bij de kerk van Dochamps.

Afstand? 13 km.

Markering? Blauwe kruisen.

Info? www.visitardenne.com

© Pierre Pauquay

Promenade de Malchamps (4,1 km)

Met het hele gezin naar de Ardennen? Dan moet je deze lus in Spa zeker proberen. De wandeling van 4 km lang brengt je langs smalle wegjes en vlonderpaden door het prachtige veengebied. Halverwege de route kom je de 22 meter hoge uitkijktoren van Bérizenne tegen. Klim omhoog en geniet van een adembenemend uitzicht over de bossen en de vlaktes, bedekt onder een laagje sneeuw.

Startpunt? Domaine de Bérinzenne, Route de Berinzenne 4 in Spa.

Afstand? 4,1 km.

Markering? Rode rechthoek.

Info? www.cirkwi.com

© Patrice Fagnoul

Libin (8,7 km)

Op een steenworp afstand van het dorp Redu ligt Lesse, een gehucht in het hart van de vallei van de gelijknamige rivier. Tijdens deze wandeling van bijna negen kilometer volg je de Lesse midden in het bos. Onderweg kom je langs legendarische plekken zoals de Roche aux Chevaux en de Roche des Voleurs. Je kunt ook de mooie brug Pont des Cochettes bewonderen. Volg de rivier langs een geheime, beboste kloof en geniet van de prachtige uitzichten.

Startpunt? Picknickplaats Lesse, Lesse 157 in Libin.

Afstand? 8,7 km.

Markering? Rode rechthoek nummer 4.

Info? www.sitytrail.com

© Office de Tourisme de Libin

De Elfenpaden (13 km)

Nee, je zal geen mythische wezens tegenkomen op deze wandeling. ‘ELFE’ staat voor Espace de Loisirs Forestiers Européens, een wandelnetwerk door de mooiste bossen van de Croix-Scaille in België én Frankrijk. Toch heeft deze wandeling iets magisch. Aan de start kan je de Milleniumtoren beklimmen voor een ongelooflijk mooi uitzicht over de landschappen. Verder kom je langs rivier de Hulle, wandel je over vlonderpaden en kom je heel wat informatieborden tegen die je meer vertellen over de streek.

Startpunt? Tour du Millénaire, Rue de la Scierie in Gedinne.

Afstand? 13 km

Markering? Volg de gele rechthoek, zowel in België als in Frankrijk.

Info? www.visitardenne.com en www.cirkwi.com

© Pierre Pauquay

Stoumont Chession (12,8 km)

Deze afwisselende wandeling door de ongerepte Ardennen is een topper voor de sportievelingen. De route start met een beklimming waarna je meteen het bos induikt. Verder is het klimmen, dalen, klimmen, dalen. Je wandelt langs gezellige dorpjes, verschillende rivieren zoals de Fagne Naze, valleien, bergen, de prachtige bossen van Mahoster en verschillende uitkijkpunten waar je even op stukken kan komen en kan genieten van de mooiste uitzichten.

Startpunt? La Bruyère 80 in Stoumont.

Afstand? 12,8 km.

Markering? Groene rechthoek.

Info? www.visitardenne.com en www.ovatourisme.be