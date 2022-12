Genkenaar riskeert 6 maanden cel voor diefstal elektrische fiets

Op 12 oktober 2021 deed het slachtoffer aangifte van de diefstal van zijn elektrische fiets. De man had zijn tweewieler op de oprit geparkeerd, maar niet veel later was de fiets verdwenen. Met de hulp van een buurman, die aan de politie camerabeelden kon bezorgen, kon de 39-jarige Genkenaar ontmaskerd worden. Op de bewakingsbeelden was te zien dat de auto van de dertiger aan de woning stopte en dat twee mannen de fiets in de koffer staken. De dertiger gaf tijdens zijn verhoor de feiten toe. “Hij had de fiets gestolen omdat hij al twee jaar aan het wachten was op geld dat het slachtoffer hem nog terug moest betalen”, aldus de Tongerse aanklager.

Spijt

De raadsman van de dertiger bevestigde dit. “Het slachtoffer was in een huis van mijn cliënt gaan wonen, maar hij had er schade aangericht en eigendommen van mijn cliënt verkocht. Als reactie daarop heeft hij die fiets weggehaald.” Uiteindelijk werd de fiets achtergelaten in de Hoevenzavellaan. “Aangezien hier geen slachtoffer aanwezig is als burgerlijke partij veronderstel ik dat hij zijn fiets daar is gaan ophalen”, concludeerde de advocaat.

De dertiger riskeert zes maanden cel en een geldboete van 400 euro voor de diefstal. “Ik heb er spijt van. Ik heb op dat moment niet goed nagedacht”, klonk het laatste woord van de Genkenaar.

Vonnis volgt op 11 januari.