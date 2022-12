The Haunted Youth eerste naam voor Little Waves

Genk

Op 15 april zal er een nieuwe editie van Little Waves plaatsvinden in C-mine Genk. Vanaf nu is het festival een hechte samenwerking tussen enerzijds C-mine en anderzijds het Genkse Absolutely Free Festival dat eerder enkel het zijpodium programmeerde. Ook de eerste naam is bekend: The Haunted Youth zal de 15de headliner zijn. Tickets zijn vanaf vrijdag 15 december om 11 uur te koop. Er zijn een beperkt aantal First wave-tickets beschikbaar aan 16 euro. Een gewoon ticket kost 26 euro. Info en tickets via www.littlewaves.be

cru