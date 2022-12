Vijf om naar uit te kijken op het WK darts: van supertalent ‘Rocky’ tot de piepjonge schrik van de mannen

Het WK darts zorgt altijd voor de nodige verrassingen. België kijkt vooral uit naar Dimitri Van den Bergh, maar wie moeten we nog in de gaten houden? Vijf darters die wel eens voor een stunt zouden kunnen zorgen.

JOSH ROCK (21 jaar, Noord-Ier)

Oud hoofd op jonge schouders

Het is slechts weinigen gegeven om in jaar één als profdarter meteen een toernooi tussen de grote jongens te winnen. Maar voor Josh Rock was dat eigenlijk slechts een kleine stap richting de wereldtop. De 21-jarige Noord-Ier schreef eind oktober een Players Championship op zijn naam door in de finale 108 gemiddeld te gooien op weg naar een 8-5-zege tegen Luke Humphries. Later zou Rock zich ook met overmacht het Youth WK (voor spelers tussen 16 en 23 jaar) winnen. Op de Grand Slam of Darts gooide hij nog een negendarter tegen Michael van Gerwen.

Rocky neemt het zaterdag in de eerste ronde, tijdens z’n eerste WK, op tegen de Spanjaard José Justicia. “Ik ben hier om te doen waarvoor ik geboren ben. Darts is altijd een deel van mijn leven geweest. Ik ga er helemaal voor. Ik weet dat ik het kan, maar het zal tijd kosten. Ik wil nummer één van de wereld worden en ik wil wereldkampioen worden. Iedereen zegt dat ik een oud hoofd op jonge schouders heb, maar ik ben blij dat ik zo ben. Om te leren winnen moet je de grote jongens verslaan.”

FALLON SHERROCK (28 jaar, Britse)

De gehate kapster

Voor het eerst in drie jaar leek de Queen of the Palace zich niet te kunnen verzekeren van een WK-ticket. Maar door een (bijzonder late) verandering in de kwalificatieregels staat Fallon Sherrock straks opnieuw in het Alexandra Palace. De haat voor de ex-kapster werd er alleen maar door gevoed, ook al vanwege de overdreven hype die de Professional Darts Corporation (PDC) rond haar persoon creëerde. Sherrock zal dus gebrand zijn om de critici de mond te snoeren.

De Britse opent volgende week dinsdag haar derde WK met een partij tegen de vliegensvlug gooiende Ricky Evans. “Ik blijf gewoon weg van sociale media en probeer de haat zo te blokkeren. Iedereen heeft zijn mening. Maar wat ik ook doe, ik zal altijd haat blijven krijgen. Al ben ik de nummer één van de wereld. Maar daar trek ik me nu niets meer van aan, mijn focus gaat volledig naar mijn wedstrijd. Ik heb eerder al bewezen dat ik op het WK van een man kan winnen, mijn status is dus wel veranderd ten opzichte van enkele jaren geleden.”

RAYMOND VAN BARNEVELD (55 jaar, Nederlander)

Vijfvoudige wereldkampioen met een missie

Vijf keer werd hij al wereldkampioen en dus is Raymond van Barneveld misschien een aparte naam in deze lijst. Maar de Nederlander hing niet zo lang geleden zijn pijlen aan de haak. Vorig jaar keerde Barny (met zijn enthousiaste fans) terug op het hoogste toneel. Intussen staat Van Barneveld opnieuw in de top 32 en dus is hij dit jaar opnieuw een reekshoofd in Londen. Met een clash met Gerwyn Price als toetje in de derde ronde als mogelijk gevolg.

Maar dan moet hij wel eerst voorbij Ryan Meikle of Lisa Ashton (20 december, avondsessie). “Het is geweldig om weer terug te keren bij het belangrijkste toernooi van het jaar. Het WK is hét toernooi dat je wil winnen. Hier wil je het goed doen. Dat geloof moet je hebben. Dat is ook waarom ik slecht tegen mijn verlies kan. Het is lastig als het niet lukt om je doelen en dromen te verwezenlijken.”

LEONARD GATES (52 jaar, Amerikaan)

Debuterende ex-honkballer

Gerwyn Price probeerde het ooit te maken als rugbyspeler, Alan Soutar was op een bepaald moment een paracommando en Florian Hempel speelde eerst handbal alvorens te gaan darten. Bij dat groepje hoort nu ook Leonard Gates. De Amerikaan speelde in de jaren 90 nog professioneel honkbal alvorens over te stappen naar het darts. Nu maakt The Soldier op 52-jarige leeftijd zijn WK-debuut, als Noord-Amerikaans kampioen.

Dat doet Gates met een wedstrijd in de eerste ronde tegen Geert Nentjes (19 december, avondsessie). “Ik ben aan een geweldig avontuur bezig. Ik heb dit jaar geweldige ervaringen opgedaan en dat smaakt naar meer. Ik ben zo extatisch. Hoe dichterbij het komt, hoe enthousiaster ik word. Ally Pally is het grootste dartspodium ter wereld en ik ga proberen te schitteren.”

BEAU GREAVES (18 jaar, Brit)

Amper 18 maar van niemand bang

Voor het eerst in de geschiedenis doen er drie vrouwen mee aan het WK. Lisa Ashton is er al voor de vierde keer bij, Fallon Sherrock dus voor de derde keer en Beau Greaves maakt dit jaar haar debuut. De amper 18-jarige Greaves gooide alles kapot in de Women’s Series door acht toernooien op rij te winnen. En hoe: met fantastische finishes, hoge gemiddeldes en triomfen tegen haar rechtstreekse concurrenten. Als het écht moet, is Greaves op haar best.

Voor een plek in de tweede ronde speelt de Engelse vrijdag tegen William O’Connor. “Ik kijk er echt naar uit. Ik zal gewoon genieten van het moment. Ik ben voor niemand bang, want hier zijn is een bonus. Als ik echt goed speel, kan ik iedereen verslaan. Dit is nog maar het begin, dus ik kijk uit naar wat er nog komen gaat. Dit jaar is zonder twijfel mijn beste jaar geweest. Ik heb gewoon echt genoten van het spelen en dat is de sleutel geweest.”