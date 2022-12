Telefoongesprekken, mails, sms’en zelfs berichten via Whatsapp, Instagram of Messenger. Moeten ministers en kabinetsleden die openbaar maken wanneer parlementsleden, burgers en journalisten ernaar vragen? Met de heisa over de begroting en de Whatsapp-berichten die erover uitlekten, is de vraag meer dan ooit actueel. Het antwoord erop is vrij duidelijk.