Heusden-Zolder

Aan de Sluisbamd in Zolder is woensdagvoormiddag een voertuig op de wegversmalling gereden. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet duidelijk. De lokale politie van Heusden-Zolder ging ter plaatse en deed de vaststellingen. De bestuurder van de wagen was geschrokken, maar raakte niet gewond. (zb)