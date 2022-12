OPROEP. Eetcafé uit Oudsbergen verkoopt dagschotels voor minder dan 10 euro

Het klinkt te gek voor woorden. 9,90 euro voor een dagschotel in deze tijden. Toch is dat wat Kristof Szezka en Kristien De Groodt aanbieden in hun eetcafé. Is dat nog rendabel in tijden van hoge energieprijzen? Voor restaurant De Kastelein wel.“We hebben contract met de gemeente voor ons pand. Voor de elektriciteit betalen wij een vaste prijs, dus die kosten vallen nog mee. Natuurlijk is onze winstmarge een pak kleiner op de dagschotel”, zegt Kristof Szezka.

Hij ziet de lage prijs van zijn dagschotel vooral als lokmiddel. “We willen met die democratische prijs vooral mensen lokken naar onze zaak. Naast de dagschotel bestellen de klanten ook drinken of een dessert. Soms komen mensen ook voor de dagschotel maar bestellen ze toch iets anders. Daar verdienen wij dan ook extra aan.”

Witloofrolletjes doen het goed

De Kastelein is al een paar weken bezig met het initiatief. “We merken dat het steeds populairder wordt. Er zijn zelfs al vaste klanten die iedere week op een andere dag komen om alle onze dagschotels te proeven”, vertelt Szezka. Mensen vroegen zelfs zo vaak naar de dagschotels dat Szezka ze doorheen de dag aanbiedt. “In eerste instantie waren ze enkel beschikbaar tussen 12:00 en 14:30. Nu zijn er ook mensen die er 's avonds naar vragen. Daarom maak ik ze nu de hele dag, tenminste als ik nog alle ingrediënten heb.”

Kristof merkt ook dat er bepaalde gerechten het veel beter doen dan andere. “Soms verkoop ik rond de dertig dagschotels op een dag soms maar tien. Het hangt er echt vanaf wat de dagschotel is. Al heb ik gemerkt dat de witloofrolletjes met puree het populairst is.” De Kastelein kiest niet voor de culinaire gerechten maar focust zich op lekkere simpele gerechten. “Naast de witloofrolletjes hebben we ook wortelpuree en rookworst. Het is vooral de Vlaamse kost die wij willen aanbieden aan een democratisch prijs”, besluit Kristof Szezka.

