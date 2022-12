Australische vrouwen scherpen opnieuw wereldrecord aan op WK kortebaan

Voor de tweede dag op rij hebben de Australische vrouwen in de aflossing een wereldrecord verbeterd op het WK zwemmen in Melbourne.

Madison Wilson, Mollie O’Callaghan, Leah Neale en Lani Pallister tekenden woensdag in de finale van de 4x200 meter vrije slag voor 7’30”87. Daarmee doken ze onder de recordtijd van Nederland (7’32”85) uit 2014. De thuisploeg haalde het voor Canada (7’34”47) en de Verenigde Staten (7’34”70).

Dinsdag scherpten de Australische dames al het wereldrecord op de 4x100 meter vrij aan. O’Callaghan en Wilson vormden daarin een kwartet met Meg Harris en Emma McKeon.

In totaal sneuvelden in het Melbourne Sports and Aquatic Centre in twee dagen reeds vier wereldrecords. Vandaag/woensdag verbeterden de Verenigde Staten de besttijd op de 4x50 meter wisselslag voor gemengde teams. Dinsdag doken de Italiaanse mannen onder het wereldrecord op de 4x100 meter vrije slag.