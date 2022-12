Verlichte tractorparade door Heerse straten

Na een succesvolle wintermarkt houdt het organisatieteam van Winter Weekend een tweede grote activiteit in het centrum. Zaterdagnamiddag zal een stoet van tractoren, versierd met kerstverlichting, door enkele Heerse straten rijden. “Iedereen met een versierde tractor mag gratis komen meerijden tijdens deze Kerstrun”, vertelt Dimitri Abeels van Winter Weekend. “Je kan deze verlichte tractoren al komen bewonderen op het centrumplein tussen 14 en 16 uur. De stoet vertrekt er om 16.30 uur en eindigt hier ook rond 19 uur.”

In het centrum is er zaterdag vanaf 13 uur éénrichtingsverkeer op de Raes van Heerslaan in de richting van de Nieuwe Steenweg. Er geldt dan ook een parkeerverbod, behalve voor de deelnemers, op de Raes van Heerslaan en op het centrumplein van de sporthal tot aan de AD Delhaize. De volledige route vind je op de facebookpagina Gemeentebestuur Heers. (frmi)