Boerenbond lanceert eigen stikstofplan, Vlaams minister Zuhal Demir reageert afwijzend: “Pleidooi voor uitstel”

Vlaamse boeren die ouder zijn dan 50 jaar en geen opvolger hebben, krijgen in het alternatieve plan van de Boerenbond de keuze tussen stoppen tegen een vergoeding of hun vergunning laten lopen tot ze 65 zijn. “Dan moeten ze vlak voor hun pensioen geen loodzware investeringen meer doen, maar houdt het voor hen wel op als ze 65 zijn. Boeren die wel een opvolger hebben, komen terecht in de groep overblijvers die zich aan haalbaardere reductiedoelstellingen moeten houden.”

Het belangrijkste instrument om de nieuwe doelstellingen te halen, is wat de Boerenbond ‘landbouwemissierechten’ noemt. Zoals in het Europese handelssysteem van CO2-rechten zouden boeren hun uitstoot met de aan- of de verkoop van zulke stikstofrechten in regel moeten brengen. Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens maakt zijn voorstel de komende weken over aan de Vlaamse regering.

Brouns: “Ernstig bekijken”

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) zegt in een reactie dat elk voorstel dat de stikstofuitstoot terugdringt ernstig bekeken moet worden. “Er zijn twee doelen: we willen de stikstofuitstoot terugdringen en tegelijk de landbouw in Vlaanderen een toekomst geven. Elk voorstel dat die twee doelen nastreeft moet ernstig bekeken worden.”

Demir: “Plan is pleidooi voor uitstel”

“Het voorstel van de Boerenbond is een pleidooi voor uitstel”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in een reactie. “Het probleem weer uitstellen naar 2037 is fouten uit het verleden herhalen. Helaas hebben we die tijd niet. Het voorstel van de Boerenbond is de snelweg regelrecht naar een vergunningsstop. We hebben voor onze varkensboeren die in een crisis zitten en de donkeroranje bedrijven wel een stoppersregeling voorzien om hen voldoende te helpen.”

Demir voegt er ook fijntjes aan toe dat “niets de Boerenbond weerhoudt om zelf haar woekerwinsten in te zetten om pensioenboeren uit te kopen. Ons monitoringssysteem waarborgt dat we alle gerealiseerde inspanningen meerekenen in het voordeel van alle andere landbouwers. Het staat Boerenbond vrij haar verantwoordelijkheid te nemen, we zullen ze niet in de weg staan.”

De minister zal verder de besprekingen voeren in de schoot van de Vlaamse regering, waar het uiterlijk begin 2023 tot een akkoord moet komen.