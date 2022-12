Britse ‘Ex on the Beach’-ster schuldig in ‘revenge porn’-zaak

Realityster Stephen Bear (32) is in het Verenigd Koninkrijk schuldig bevonden aan voyeurisme en het openbaar maken van seksuele foto’s en beelden met de bedoeling om leed te veroorzaken. Bear filmde hoe hij seks had in zijn achtertuin met Love Island-deelneemster Georgia Harrison (27) en zou de video nadien ook verspreid hebben op zijn OnlyFans-account. Harrison wist niet dat er camera’s op hen stonden gericht.

Het proces in Chelmsford Crown Court was er een met veel emoties. Harisson getuigde dat ze initieel niet wist dat de vrijpartij werd opgenomen. Pas later op de dag zou Bear haar verteld hebben dat de bewakingscamera’s in zijn tuin hun avontuur misschien “per ongeluk” hadden vastgelegd.

Naar eigen zeggen waarschuwde Harrison Bear meteen dat de beelden niet verspreid mochten worden. “Het zou mijn leven en dat van hem compleet verwoesten.” Maar daar hield de 32-jarige Bear blijkbaar weinig rekening mee. Dezelfde avond zou hij de video al naar iemand op WhatsApp hebben gestuurd, al zei hij tegen Harrison dat hij het bericht meteen had verwijderd.

Volgens de openbare aanklager zou Harisson enkele maanden later berichten hebben gekregen dat de video op OnlyFans stond.

Georgia Harrison. — © GC Images

“De afgelopen twee jaar waren een absolute hel”, getuigde Harisson in de rechtszaal. “Ik hoop dat geen enkele andere vrouw dit ooit moet meemaken. Ik verdien gerechtigheid voor wat ik heb moeten doorstaan en hij verdient gestraft te worden.”

Niet de bedoeling

De 32-jarige Bear, die vooral bekend is van Ex on the Beach, pleitte gedurende het hele proces onschuldig. Volgens hem was het niet de bedoeling om de vrijpartij te filmen en zou hij de beelden meteen hebben verwijderd toen Harisson daarnaar vroeg. Hij beweerde dan ook geen weet te hebben gehad van de video die uiteindelijk op OnlyFans opdook. Volgens zijn advocaat werd het Only Fans-account van Bear pas enkele maanden later opgericht.

De jury had weinig oor voor de versie van Bear en verklaarde hem unaniem schuldig. Op 31 januari wordt de Ex on the Beach-ster veroordeeld voor zijn daden.