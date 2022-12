Feestelijke pralines aan een budgetprijs? Bij deze vijf outlets scoor je chocolade voor geen geld

Met de huidige financiële crisis maken we ons collectief zorgen over onze uitgaven. Nog meer met de feestdagen in zicht. Want de eindejaarsperiode is traditioneel een dure periode, met eetfestijnen en cadeautjes. Gelukkig zijn er slimme trucjes om te besparen. Ook wanneer het aankomt op chocolade. Wij zochten en vonden vijf outlets waar je de beste pralines aan een spotprijs koopt.

Ze zijn een relatief goedbewaard geheim, de fabriekswinkels van chocolatiers. Wie de adresjes kent, houdt ze liever voor zich en wie ze niet kent, weet niet wat hij mist. Misschien denk je bij het horen van de term chocolade-outlet meteen aan vervallen tweederangschocolade, maar dat is helemaal onterecht. De pralines die je in de fabriekswinkels koopt, zijn wat smaak en houdbaarheid betreft namelijk helemaal in orde. Meestal belandden ze louter in de outlet omdat ze minieme schoonheidsfoutjes vertonen, die de gemiddelde chocoladeliefhebber niet eens zal opmerken.

Het zijn dus ideale plekken om je chocoladevoorraad voor de feesten in te slaan of om een cadeautje voor iemand te scoren, want de pralines worden veelal verkocht met 50% korting. Soms ben je in de winkels wel verplicht om een minimumhoeveelheid van bijvoorbeeld 1 kilogram chocolade te kopen. Eerlijk? Echt een straf is dat niet.

Leonidas Factory Outlet

Boulevard Industriel 81070 Anderlecht

Neuhaus Outlet

Postweg 21602 Sint-Pieters-Leeuw

Galler Outlet

Chocolatier Galler heeft in ons land niet één, maar drie fabriekswinkels. Je moet er wel voor richting Wallonië, maar als je houdt van Galler kan je er zelfs een heuse pelgrimstocht van maken.

Chaussée Brunehaut 6004042 Herstal

Rue de la Station 394051 Chaudfontaine

Rue de la Clef 624621 Fléron

Godiva Outlet Store

Avenue de Jette 4 1081 Koekelberg

Lindt Werksverkauf

Ben je om de één of andere, onverklaarbare reden meer fan van Duitse chocolade dan van Belgische? Dan vind je net over de grens in Aken alles wat je hartje begeert.

Süsterfeldstraße 13052072 Aachen