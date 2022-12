Lionel Messi staat met Argentinië in de finale van het WK. Ben jij een superfan van Messi? Zag je hem bijvoorbeeld al 20 keer aan het werk? Heb je een tatoeage van Messi? Ontmoette je hem al persoonlijk of heb je thuis verschillende shirts van hem liggen? Heb je je zoontje Lionel genoemd? Laat het ons dan zeker weten via onderstaand formulier.