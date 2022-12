OVERZICHT. De warmste wandelingen en acties: zo steun je ‘De Warmste Week’ in Limburg

La Fontanella in Hasselt

Culinair genieten én je steentje bijdragen voor ‘De Warmste Week’. Twee vliegen in één klap bij La Fontanella in Hasselt. Ten voordele van ‘De Warmste Week’ opent de zaak zijn deuren uitzonderlijk ook op zondag 18 december. Per bezoeker doneren ze 5 euro om kinderen uit kansarme gezinnen te helpen.

Op 18/12, La Fontanella, Maastrichterstraat 60 in Hasselt. Info: www.dewarmsteweek.be/acties/la-fontanella-steunt-de-warmste-week

(lees verder onder de foto’s)

© La Fontanella

© La Fontanella

© La Fontanella

Het Warmste Proefpalet in Hasselt

Wijnen voor het goede doel, dat kan bij Wijnbar Dito in Hasselt. Kom hier de lekkerste wijntjes proeven en draag zo je steentje bij aan de strijd tegen kansarmoede. Nog tot en met 24 december schenken de zaakvoerders 1 euro per besteld proefpalet aan De Warmste Week.

Nog t.e.m. 24/12, Wijnbar Dito, Schrijnwerkersstraat 8 in Hasselt. Info: www.dewarmsteweek.be/acties/het-warmste-proefpalet

© Wijnbar Dito

De Warmste B(r)akkerij in Herk-de-Stad

De Warmste B(r)akkerij? Die vind je in Herk-de-Stad. Om de strijd tegen kansarmoede aan te gaan, bouwde Bakkerij Deferm een gezellige brak waar je elk weekend van 7.30 tot 10 uur warme chocomelk, koffie en lekkere Luikse wafels kan kopen. De volledige opbrengst gaat naar ‘De Warmste Week’.

Bakkerij Deferm, Steenweg 93 in Herk-de-Stad. Info: www.facebook.com/BakkerijDefermBerbroek/

(lees verder onder de foto’s)

© Bakkerij Deferm

© Bakkerij Deferm

Happy Hour in Hasselt

Ook Bon’Air Rooftop Bar in het Radisson Blu Hotel in Hasselt organiseert een warme steunactie. Op maandag 19 december tussen 18 uur en 19 uur is het Happy Hour in de rooftopbar. Bestel je wijntje, cocktail of andere huisdranken het hele uur lang aan lagere prijzen. De opbrengst gaat integraal naar ‘De Warmste Week’.

Op 19/12 van 18-19 uur, Bon’Air Rooftop Bar, Radisson Blu Hotel, Torenplein 8 in Hasselt. Info: www.facebook.com/BonairRooftop

(lees verder onder de foto’s)

© Bon’Air Rooftop Bar

© Bon’Air Rooftop Bar

© Bon’Air Rooftop Bar

Het Warmste Borrelterras in Hasselt

Ook het Theatercafé in Hasselt laat ‘De Warmste Week’ niet zomaar voorbij gaan. Als trotse buren van ‘Het Warmste Huis’ tovert de zaak zijn terras om tot een warme borrelbar. Steun de projecten tegen kansarmoede en kom je opwarmen met een Hasselts jenevertje, een lekkere glühwein of chocolademelk met Baileys.

Theatercafé, Kunstlaan 5 in Hasselt. Info: www.dewarmsteweek.be/acties/het-warmste-borrel-terras

© Shutterstock

De Warmste Samana Wandeling in Genk, Beringen en Hasselt

Wil jij je beste beentje voorzetten in de strijd tegen kansarmoede? Wandel dan mee met Samana. De organisatie die opkomt voor mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers organiseert in totaal zes warme wandelingen in Limburg. Op 17, 19 en 20 december kan je nog mee wandelen in Genk, Beringen en Hasselt. Alle wandelingen zijn rolstoeltoegankelijk en zo’n 5 km lang.

Op 17, 19 en 20/12 om 14 uur in Genk, Beringen en Hasselt. Meld je aan op voorhand via limburg@samana.be of 011 28 02 50. Voor een vrijwillige bijdrage van minimum 5 euro per wandeling krijg je een foodbag mee. Info: www.dewarmsteweek.be/acties/warmste-samana-wandelingen

© Samana

Wandel je warm in Genk

Wandel je warm in Bokrijk met Infans. De vroedvrouwenpraktijk uit Peer wil zich inzetten voor alle gezinnen die met kansarmoede in contact komen. Daarom trommelen ze jong en oud op om zaterdag 17 december mee te komen wandelen in de mooie tuinen in Bokrijk. De deelnameprijs van 5 euro per persoon gaat integraal naar ‘De Warmste Week’.

Op 17/12 om 13u30. Bokrijklaan 1 in Bokrijk. WhatsApp naar 0460 23 02 33 om je aan te melden. Info: www.facebook.com/Infansvroedvrouwenpraktijk

© Luc Daelemans

Wintervonk in Genk

Vlam mee tegen armoede met Jeugdwerking VEG Paulus in Genk. Op 23 december organiseren ze Wintervonk. Een gezellig winterevent met een sfeermarkt waar je lekker kan eten en drinken, zelfgemaakte spullen kan kopen en kan meedoen met de volksspelen. En er zal vooral ook veel gewandeld worden. De eerste wandeling start om 18 uur, de laatste vertrekt om 20 uur.

Op 23/12. Evence Coppéelaan 31 in Genk. Een vonkkaart kost 5 euro. Info: www.instagram.com/youth_community_paulus/

© RR

De Warmste Quest in Heusden-Zolder

Zin in een uitdagende wandeling? Ga op queeste met de app van VerveQuest. Het bedrijfje uit Heusden-Zolder stippelt digitale wandelingen uit boordevol avontuur die je overal kan spelen. Ten voordele van ‘De Warmste Week’ ontwierpen ze De Warmste Quest, waarbij je op zoek gaat naar vlammetjes die in de buurt verstopt zijn. Een leuke en warme actie voor vrienden, collega’s of het hele gezin.

10 euro bij Vervequest voor een tocht van 3 tot 12 km. Info: www.vervequest.app/nl/de-warmste-quest

© Shutterstock

Hoeselt loopt warm

Hoeselt loopt, fietst én wandelt warm op zaterdag 17 en zondag 18 december. Hoeselt Run, Sportdienst Hoeselt en vele andere lokale organisaties dagen sportievelingen uit om zo veel mogelijk rondjes af te leggen op een parcours van 1,3 km. Verder is er ook heel wat leuke randanimatie voorzien zoals eet- en drinkstandjes, vuurspuwers en circusartiesten. De volledige opbrengst van de deelname en de animatie gaat naar ‘De Warmste Week’.

Van 17/12 om 14 uur tot 18/12 om 14 uur. Deelname kost 10 euro per persoon, 5 euro voor kinderen van 16 jaar of jonger. Inschrijven kan via www.hoeseltrun.be

2021 — © Hoeselt loopt warm