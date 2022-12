Garagebox uitgebrand in As

In de Schuttenbergstraat in As is woensdagvoormiddag een garagebox helemaal uitgebrand. De hulpdiensten werden rond 10 uur opgeroepen.

In een garage aan de Schuttenbergstraat in As is woensdagvoormiddag brand uitgebroken. Wat de brand veroorzaakte, is nog onduidelijk. De eigenaar wilde zelf het vuur nog blussen maar slaagde daar niet meteen in. De brandweer van de Zone Oost was op dat ogenblik al verwittigd. Die was snel ter plaatse en kreeg de brand vlug onder controle. De inboedel, vooral huisraad, ging in vlammen op. In aanpalende garages is er rookschade. Ook het dak van de garage liep schade op. Niemand raakte gewond. De eigenaar is erg geschrokken.. cn