Milwaukee verslaat Golden State in duel tussen laatste twee kampioenen

Milwaukee heeft de topaffiche in de NBA tegen Golden State gewonnen. In een duel tussen de laatste twee kampioenen versloegen de Bucks de regerende titelhouder met 128-111.

Giannis Antetokounmpo toonde zich opnieuw cruciaal voor de thuisploeg. De Griek werd met 30 punten topschutter en pakte ook twaalf rebounds. Bij de bezoekers eindigde sterspeler Stephen Curry met 20 punten achter zijn naam.

Voor de Warriors was het de derde nederlaag op rij buitenshuis, de twaalfde al in veertien matchen op verplaatsing dit seizoen. Door die zwakke reeks is de huidige kampioen pas tiende in de Western Conference. Milwaukee doet het veel beter en staat tweede in de Eastern Conference achter Boston.

De Celtics kwamen dinsdagavond ook in actie. Zij versloegen in een klassieker de Los Angeles Lakers na een verlenging met 118-122. Jayson Tatum blonk uit met 44 punten. Bij de Lakers waren sterkhouders Anthony Davis (37 punten) en LeBron James (33 punten) goed bij schot, maar het volstond niet om de zestiende nederlaag van het seizoen af te wenden. De Californiërs parkeren op een troosteloze twaalfde plaats in de Western Conference.