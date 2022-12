Na mesincident met elfjarige: slechts twee van vijf commissariaten open in politiezone Brussel Noord

In de lokale politiezone Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) zijn woensdag slechts twee van de vijf politiecommissariaten open voor het publiek. Dat meldt de zone woensdagochtend. Afgelopen nacht was in de zone slechts één commissariaat geopend. Reden voor de sluiting is de afwezigheid van een groot aantal politiemensen die zich ziek hebben gemeld na een incident, zondagavond, in Sint-Joost-ten-Node met een minderjarige.