Evenepoel staat vanavond achter het land van echtgenote Oumi: “Remco supportert vurig voor Marokko”

Ten huize Evenepoel-Rayane in Spanje wordt vandaag voluit voor Marokko gesupporterd. Oumi Rayane, de echtgenote van Remco Evenepoel, heeft Marokkaanse roots en is trots op de prestaties van de Leeuwen van de Atlas. “Remco had het straffe parcours van Marokko voorspeld.”

“Het parcours van Marokko op dit WK wekt gevoelens van verbazing op, maar vooral fierheid”, zegt Oumi in La Dernière Heure. “We willen allemaal geloven dat het avontuur niet stopt in de halve finales. Het is een beetje jammer dat ik het niet samen met mijn familie kan beleven, maar we praten er veel over aan de telefoon. Mijn drie jongere boers zijn in de wolken. Twee van hen voetballen zelf, de derde basket. De nationale ploeg zet Marokko niet alleen sportief op de wereldkaart. Ze draagt de waarden van een volledig continent uit. In de tribune vieren de supporters feest, ze zijn verenigd achter hun ploeg. Het is een weerspiegeling van onze manier van leven. Het kan mensen aanzetten om onze cultuur te ontdekken, ook dat is een goede zaak.”

Remco Evenepoel woont en traint in de streek rond Alicante, maar nu is hij er met zijn ploegmakkers van Quick Step-Soudal op stage. Toch probeert Evenepoel zoveel mogelijk wedstrijden van Marokko live te volgen.

“Als hij niet moet trainen, volgt hij de matchen’, aldus Oumi. “We hebben samen naar de match tegen Spanje gekeken. Remco supportert vurig voor Marokko. Hij had dit voorspeld: na de zege van Marokko tegen de Rode Duivels zei hij dat deze ploeg alles had om ver te raken. En kijk, hij heeft zich niet vergist. Tijdens België-Marokko hebben we elk voor ons land gesupporterd. Het had nog fijner geweest als we de wedstrijd in België hadden kunnen volgen, dan had een groot feest kunnen zijn met onze beide families. Bij het begin van het WK supporterde ik voor beide landen, maar toen Marokko en België tegenover elkaar stonden, stond ik achter Marokko. Maar het hele jaar door supporter ik voor België, door voor Remco te supporteren. Ik ben de meest nerveuze van ons twee. Ik roep bij elke gevaarlijke actie, Remco is kalmer.”