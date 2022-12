Ongezien zware straf: West-Vlaming veroordeeld tot 28 jaar cel in Iran na schijnproces

Olivier Vandecasteele (41), de ngo-medewerker die al driehonderd dagen onschuldig opgesloten zit in een Iraanse isoleercel, is in Teheran tot liefst 28 jaar cel veroordeeld. Dat slechte nieuws kreeg zijn familie dinsdagnamiddag te horen van premier De Croo (Open Vld) en Justitieminister Van Quickenborne (Open Vld).

Niemand die het weet wat de aanklachten waren, niemand die het Iraanse vonnis al kon inlezen. Noch de premier, noch de minister van Justitie, noch de minister van Buitenlandse Zaken Lahbib (MR). De enige zekerheid is dat er vanuit Iran recent hoogst verontrustend nieuws kwam: Olivier Vandecasteele is er na een (schijn)proces vorige week in de Iraanse hoofdstad Teheran veroordeeld tot liefst 28 jaar cel. Dat betekent dat Vandecasteele in principe pas in 2050, op zijn 69ste, de gevangenis zou mogen verlaten.

Vandecasteele is intussen al meer dan twintig kilo vermagerd. Hij zit al driehonderd dagen in een isoleercel. — © BELGA

Een ongezien zware straf dus, terwijl onze veiligheidsdiensten er absoluut zeker van zijn dat de ngo-medewerker met roots in het West-Vlaamse Aalbeke geen enkel misdrijf heeft gepleegd. Laat staan een misdrijf waar zo’n zulke zware straf op zou staan. “Het is een ware schande en een drama voor Olivier en zijn familie”, reageert Olivier Van Steirtegem. “Olivier is onschuldig en een speelbal in een groter schimmig internationaal spel.”

Audiëntie met barslecht nieuws

De familie werd gisteren ontvangen door de eerste minister, de minister van Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken. Daar kregen ze de dramatische boodschap te horen dat hij ginder dus veroordeeld is. Het nieuws kwam volgens onze informatie na contacten tussen beide kabinetten van Justitie. De informatie-uitwisseling loopt al maanden bijzonder stroef.

“We hadden helaas verwacht dat Olivier ginder onterecht veroordeeld zou worden, net omdat hij als pasmunt moet dienen voor Assadollah Assadi, hier al vijf jaar opgesloten na een veroordeling van twintig jaar”, zegt Van Steirtegem.

Complete impasse

De toekomst oogt uitzichtloos. Vorige week kwam immers het nieuws dat het Grondwettelijk Hof de omstreden “Irandeal” voor minstens drie maanden vernietigt. Dat maakt een uitlevering tussen Assadi en Vandecasteele, de wens van het regime in Iran, de facto onmogelijk. Ook de familie Vandecasteele beseft dat enkel zo’n ruildeal opties biedt op een veilige en “snelle” terugkeer. “Zonder die deal komt Olivier nooit levend terug. Er is geen plan-B en dat kregen we ook te horen op het kabinet.”

LEES OOK. “Ze laten hem ginder creperen”: familie ziet ultieme strohalm om in Iran opgesloten Olivier thuis te krijgen in rook opgaan

De zus van Olivier, Nathalie Vandecasteele, getuigde vorige week nog in onze krant over de uitzichtloosheid van de situatie. — © BELGA

Voor onbepaalde tijd lijkt de situatie voor de ngo-medewerker, deze week al driehonderd dagen in een Iraanse isoleercel na zijn arrestatie eind februari, nog meer muurvast te zitten dan ze al was. “De familie is compleet ten einde raad na het dubbele dramatische nieuws”, zegt Van Steirtegem. “Er moet iets gebeuren, maar er lijkt simpelweg geen oplossing voorlopig. Dat beseffen ook onze Belgische leiders maar al te goed. We staan met onze rug tegen de muur. En dat is heel wreed. En triest.”