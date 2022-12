Overvaller probeert vrouw van iPhone te beroven, maar dat is buiten dochtertje (5) gerekend

Een Vietnamese vrouw is eind november met een mes aangevallen door een motorrijder die haar iPhone wilde stelen. De vrouw was op wandel met haar dochter toen hij haar plots langs achter aanviel. Het vijfjarige meisje begon als een gek te schreeuwen waardoor buurtbewoners kwamen kijken wat er gaande was. De overvaller liep snel weg en liet daarbij zijn voertuig achter. De vrouw had een lichte verwonding in haar nek.