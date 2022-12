Zes laatste zusters nemen begin 2023 afscheid van abdijsite Herkenrode

De komende maanden verlaten de zusters kanunnikessen van het Heilig Graf het klooster op de abdijsite van Herkenrode, in Kuringen. De laatste zes zusters, allen tussen 86 en 93 jaar, verhuizen naar een woonzorgcentrum in Hasselt.

Zo komt er, een jaar na de overname van het klooster door Toerisme Vlaanderen, een einde aan het religieuze leven op de historische site. Op kerstdag vindt in de kloosterkerk de laatste viering plaats voor het publiek.

Warme plek

De zusters kanunnikessen van het Heilig Graf van de priorij Sion in Bilzen kochten in 1972 de historische gebouwen en het abdissenkwartier van de voormalige cisterciënzerinnenabdij, die in de twaalfde eeuw in Kuringen werd gesticht. De zusters startten een gewaagde restauratie om van Herkenrode opnieuw een warme en gastvrije plek te maken. “Een immense uitdaging waarin ze zonder meer slaagden”, zegt zuster Hannah Geysens, generaal-overste van de internationale associatie van de orde van reguliere kanunnikessen van het Heilig Graf. “Bij hun komst in 1974 openden ze in het abdissenkwartier een levendig bezinningscentrum, dat tot 2012 een begrip was in Limburg. In die jaren verbleven er 24 zusters. Midden jaren 1980 lieten de zusters dan het huidige klooster en de moderne kloosterkerk optrekken. Ze legden aldus de kiem voor nieuw leven op deze bijzondere site.”

Nog twee

Met de opheffing van het klooster op de Herkenrodesite in Kuringen blijven er in Vlaanderen nog twee priorijen over, die deel uitmaken van de internationale associatie van de orde van reguliere kanunnikessen van het Heilig Graf. In Tongerlo en Brugge verblijven respectievelijk negentien en zestien zusters.