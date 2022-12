Waarom Oekraïne 50 miljoen lampen nodig heeft: “Even belangrijk als pantservoertuigen”

Oekraïne heeft nood aan miljoenen energie-efficiënte gloeilampen, om de Russische aanvallen op de energie-infrastructuur van het land op te kunnen vangen. Dat heeft de Oekraïense president Zelenski gezegd tijdens een donorconferentie voor Oekraïne in Parijs.

Volgens Zelenski is “het garanderen van de Oekraïense energie-stabiliteit één van de beste manieren om de Russische agressie te stoppen”. “Generatoren zijn nu even belangrijk als pantservoertuigen en kogelvrije vesten”, klonk het.

Rusland viseert al wekenlang de Oekraïense energie-infrastructuur, in een poging om de Oekraïense bevolking bij winterse temperaturen in de koude te zetten en zo te breken. Verschillende delen van het land zitten dezer dagen meerdere uren per dag zonder elektriciteit. Volgens Zelenski komt zijn land gemiddeld 2,5 gigawatt elektriciteit tekort.

Maar indien Oekraïne 50 miljoen ledlampen – die minder energie gebruiken dan oudere lampen – zou krijgen, zou alvast 1 gigawatt elektriciteit bespaard kunnen worden. De EU heeft zich er al toe verbonden om 30 miljoen ledlampen te leveren. “In deze tijden van lijden en duisternis, is het zo belangrijk om licht te brengen naar Oekraïne”, zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen daarover.