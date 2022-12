LIVE. Verrassing van Marokko of tweede WK-finale op rij voor Frankrijk?

Aftellen naar de laatste halve finale tussen Frankrijk en Marokko

Goedemorgen. Vanavond staat om 20 uur de laatste halve finale op het programma. Frankrijk en Marokko nemen het in het Al Bayt Stadium tegen elkaar op op met als inzet een ticket voor de finale. Voor de Fransen zou het al de tweede finale op rij zijn nadat ze in 2018 de wereldtitel veroverden. Voor Marokko zou het de eerste keer zijn in hun geschiedenis. Voor de Marokkanen is het nu al een historisch toernooi. Nooit eerder geraakte een Afrikaans land bij de laatste vier op een WK. Afwachten of er vanavond een einde komt aan het sprookje of ze verder mogen dromen van de eindzege.