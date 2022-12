Half miljoen Vlamingen vroeg al jobbonus aan

De jobbonus is een premie voor wie minder dan 2.500 euro bruto per maand verdient. Met het instrument wil de Vlaamse regering de lagere lonen ondersteunen. Werken moet meer lonen, is de achterliggende boodschap. De bonus bedraagt tussen de 10 en 600 euro, afhankelijk van de gewerkte periodes en het loon van de persoon die in aanmerking komt.

Begin november stuurde de Vlaamse overheid de eerste brieven naar wie in aanmerking komt. Intussen hebben dus al een half miljoen mensen de premie aangevraagd. Dat is een verdubbeling van het aantal inschrijvingen op drie weken tijd. Daaruit kunnen we concluderen dat de jobbonus echt aanslaat, luidt het in een communicatie van het kabinet van minister Brouns. “Een snelle verwerking van dossiers, de persoonlijke brief aan alle gerechtigden en een grote sensibiliseringscampagne, zorgen ervoor dat we iedereen kunnen bereiken.”

Ondertussen zijn al 149.000 uitbetalingen gebeurd, goed voor een bedrag van 57 miljoen euro. In totaal zouden zowat 730.000 Vlamingen een brief in de bus moeten krijgen om de jobbonus te ontvangen. Op 13 december waren al 544.509 brieven verstuurd. In die brief staat het bedrag waarop burgers recht hebben en meer uitleg om een rekeningnummer te registreren in Mijn Burgerprofiel. Nadat het rekeningnummer is geregistreerd, wordt een bevestigingsbrief verstuurd. Een maand na ontvangst van deze brief wordt de jobbonus uitbetaald.