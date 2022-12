Tekort aan parkeerplaatsen door De Warmste Week, dus krijgen studenten verpleegkunde online les

Het Provinciaal Instituut voor Verpleegkunde (PIVH) gaat volgende week online les geven. Oorzaak is De Warmste Week die vlak in de buurt van de school wordt georganiseerd.

“Daardoor gaat er een tekort aan parkeerplaatsen zijn”, zegt departementshoofd Roald Nelissen van PXL. “Daarom gaan we de lessen van HBO5 verpleegkunde online organiseren. Praktijklessen verschuiven naar begin 2023. Studenten verpleegkunde aan PXL kunnen kiezen of ze de lessen online dan wel in de klas volgen.”

“Onze school wordt echt moeilijk bereikbaar tenzij per fiets, te voet of met het openbaar vervoer. Omdat de Kunstlaan, en de parkings in de buurt ook onbereikbaar of afgesloten zijn, opteren we voor deze oplossingen”, zegt adjunct-directeur Inge Cleeren.