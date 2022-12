Kroatische captain Luka Modric richt zijn woede op de ref: “Alvarez zocht onze keeper op, niet te geloven dat het strafschop was”

Kroatië begon goed aan de halve finale tegen Argentinië, maar was niet in staat om het goede veldspel om te zetten in kansen. Na de strafschopgoal van Messi verloren de Kroaten de controle over de match. De Kroatische aanvoerder Luka Modric vond dat Daniele Orsato die penalty nooit had mogen fluiten.

“Het heeft niet mogen zijn, maar we moeten nu herstellen en de kleine finale zien te winnen. We zijn triest, we wilden opnieuw de finale spelen, maar we moeten Argentinië feliciteren.”

De 37-jarige middenvelder vond dat de scheidsrechter de bal missloeg bij twee cruciale fases: een niet toegekende hoekschop en de penalty voor een overtreding van doelman Livakovic.

“We waren goed bezig, controleerden de wedstrijd, maar een niet-toegekende corner en die strafschop die er geen was, veranderden alles. De Argentijn (Julian Alvarez, red.) trapte op doel en botste vervolgens met onze keeper, maar hij zocht onze keeper echt op. Ik kon niet geloven dat dat een strafschop was. Dat veranderde de wedstrijd, maar het lag buiten onze macht.”

Modric ziet de wedstrijd voor de derde plaats niet als een straf of een verplicht nummertje. “Spelen voor Kroatië is dat nooit. We hebben een geweldig WK gespeeld en kunnen ons belonen met een bronzen medaille. We gaan er alles aan doen, want als we dat brons binnenhalen, is dat een mooie verwezenlijking.”