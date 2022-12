Winst voor Belgian Lion Retin Obasohan in Euroleague

Retin Obasohan was met ASVEL Villeurbanne aan het feest in de Euroleague. — © EPA-EFE

Het Franse ASVEL Villeurbanne realiseerde in de Euroleague een belangrijke zege. Retin Obasohan (5 punten, 1 assist) en zijn ploegmaats wonnen met 91-87 (rust: 47-48) van het Servische Partizan Belgrado. De Franse club staat met 5 op 13 op een gedeelde dertiende plaats.

Sam Van Rossom, in volle revalidatie na een operatie aan de knie, zag het Spaanse Valencia tegen het Griekse Panathinaikos Athene met 94-91 (rust: 44-41) zegevieren. Voor Valencia goed voor een 6 op 13 en een gedeelde twaalfde stek. Als Ismael Bako vanavond met Virtus Bologna de winst kan thuishouden telt het ook 6 op 13.

De Euroleague, zeg maar het NBA van Europa, telt 18 ploegen en na 34 speeldagen is de top acht gekwalificeerd voor de kwartfinales. De winnaars van de kwartfinale (best of five) zijn geplaatst voor de Final Four die waarschijnlijk op 19 en 21 mei 2023 doorgaat in het Litouwse Kaunas.