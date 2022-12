Vlaamse regering keurt in alle stilte recordwaarborg voor omstreden INEOS-project goed

De Vlaamse regering heeft in alle stilte de uitgifte van een waarborg voor het omstreden INEOS-project in Antwerpen goedgekeurd. Met een maximum van 500 miljoen euro gaat het om de hoogste waarborg die Vlaanderen ooit gaf, schrijft De Tijd.

De goedkeuring door de Vlaamse regering gaat al terug tot 15 november. Ze machtigde die dag Gigarant, een Vlaams waarborgvehikel dat wordt beheerd in de investeringsmaatschappij PMV, om verder te onderhandelen over de afwikkeling. De waarborg bedraagt maximaal 500 miljoen euro, de grootste die Vlaanderen ooit gaf. Zo’n waarborg treedt in werking als de kredietnemer zijn leningen niet kan terugbetalen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zette in juni het licht op groen voor de Britse chemiegroep INEOS om een ethaankraker te bouwen in de Antwerpse haven, een investering van 3 à 4 miljard euro. Het project moet 450 directe jobs opleveren. De ethaankraker zal ethaan omzetten in ethyleen, een van de basisgrondstoffen voor de plasticproductie. Het project botste jaren op protest van milieu­organisaties.