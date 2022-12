Meer dan 1.500 verdachten kochten al vervolging af

Al 1.530 verdachten van misdrijven mochten hun vervolging afkopen in grotere dossiers sinds de afkoopwet in 2011 inging. Ze betaalden in totaal 1,085 miljard euro, schrijven De Tijd, Knack en Le Soir na onderzoek met het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ.

De deals zijn allesbehalve transparant voor de buitenwereld. Liefst negen op de tien of 1.385 ‘verruimde minnelijke schikkingen’ die het Openbaar Ministerie met verdachten sloot, bleven geheim. Nog vaker was het onbekend welk bedrag de verdachten betaalden om een blanco strafblad te behouden. Zelfs bekende strafdossiers kenden soms een abrupt einde omdat er is geschikt en het daar stil over bleef.

Een verruimde minnelijke schikking is sinds mei 2011 mogelijk in grotere dossiers waarin een onderzoeksrechter is aangesteld of het proces al is begonnen in eerste aanleg.

Hoewel schikkingen voor allerlei misdrijven mogelijk zijn, blijken veruit de meeste schikkingen te gebeuren in belastingfraudezaken, waaraan de fiscus al 407,5 miljoen euro verdiende. Ook blijkt dat bepaalde verdachten al meerdere strafzaken konden afkopen die opliepen tot in de miljoenen euro’s.