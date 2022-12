Russische commandant: “NAVO-blok verslaan, daar hebben we kernwapens voor”

Een commandant van Russische troepen in de Oekraïense regio Donetsk heeft gesuggereerd dat kernwapens ingezet moeten worden. Op de Russische staatstelevisie zei Alexander Khodakovski dat Rusland niet de middelen heeft om de oorlog in Oekraïne op een conventionele manier te winnen, maar “het NAVO-blok verslaan, daar hebben we kernwapens voor”. Dat bericht CNN.

“We beseffen natuurlijk dat onze middelen op hun limieten botsen. En de volgende spiraal van escalatie kan alleen maar nucleair zijn”, zei commandant Khodakovski in een interview op de Russische televisie.

“We zijn een land dat vecht tegen de hele Westerse wereld en we hebben de middelen niet om het NAVO-blok op conventionele manieren te verslaan”, aldus Khodakovski. “Maar daar hebben we kernwapens voor. We hebben ze speciaal voor zulke situaties gebouwd.”

Een escalatie zou er volgens de Russische commandant komen “als NAVO-landen bijvoorbeeld bepaalde grenzen overschrijden”. “Ze zijn al zo frivool, zoals de top van het Duitse ministerie van Defensie die openlijk zegt dat het nu goed zou zijn ‘onze Leopards op het terrein te testen en te zien hoe ze de Russen treffen’. We kunnen niet langer zeggen dat ze gewoon stil wapens aanleveren of verkopen”, aldus Khodakovski. “Ze zijn nu rechtstreeks betrokken. Ze komen dan ook heel dicht bij het overschrijden van die rode lijn. Dus beseft iedereen dat de volgende spiraal van escalatie alleen de nucleaire fase van de oorlog kan zijn.”

“En in welke mate het Westen nu voorbereid is op die ontwikkeling van de situatie? Ik denk dat het dat niet is, want ze benadrukken constant dat dit onder geen enkele omstandigheid mag gebeuren”, zei de Russische commandant. “Maar ze naderen al de limiet van hun capaciteiten. Eens over die rode lijn moet het gesprek helemaal anders zijn. We kunnen niet anders.”

Poetin

Russisch president Vladimir Poetin zei vorige week ook al dat het risico op een kernoorlog toeneemt. Hij beschuldigde de Verenigde Staten ervan nucleaire dreigingen te uiten. Poetin zei dat hij zijn eigen kernwapenarsenaal als een zuiver defensief afschrikmiddel ziet, maar wilde wel niet publiekelijk zeggen dat Rusland niet als eerste zulke wapens zal inzetten. “We zijn niet gek geworden. We begrijpen wat nucleaire wapens zijn.”

Volgens CNN bereiden de Verenigde Staten de levering van geavanceerde Patriot-luchtafweersystemen aan Oekraïne voor. Eerder had Rusland aangegeven dat als een rode lijn te zien. Dmitri Medvedev, de voormalige president van Rusland en huidige nummer twee van de Russische veiligheidsraad, waarschuwde dat als de NAVO Patriot-raketten leverde, het Westen onmiddellijk een legitiem doelwit zou worden.