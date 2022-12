Piloot Italiaanse luchtmacht sterft bij crash gevechtsvliegtuig

Een piloot van de Italiaanse luchtmacht is bij de crash van zijn gevechtsvliegtuig bij Sicilië om het leven gekomen. Reddingswerkers vonden in de nacht van dinsdag op woensdag het lichaam van de man terug, meldt het Italiaanse persagentschap Ansa.

Het toestel, een Eurofighter Typhoon, stortte neer op de terugweg van een trainingsmissie, op enkele kilometers van de militaire basis van Trapani in het westen van Sicilië. Brandende brokstukken lagen over honderden meters verspreid, terwijl urenlang geen spoor was van de piloot. Zijn lichaam zou uiteindelijk in de bedding van een rivier aangetroffen zijn.

Over de oorzaak van de crash bestaat momenteel geen duidelijkheid. Het contact met de luchtverkeerstoren werd verbroken toen het toestel het vliegveld naderde.