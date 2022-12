Nederland brengt F-16’s vanuit VS naar Europa via Sabca in Charleroi

Nederland brengt elf F-16 gevechtsvliegtuigen over van Florida naar Europa, via de Belgische luchtvaartgroep Sabca in Charleroi. Daar zullen ze voorlopig worden gestald en in vliegwaardige conditie worden gehouden, alvorens uiteindelijk te worden geleverd aan de firma Draken International. Die wil de straaljagers inzetten als ‘oefenvijand’. Dat heeft het Nederlandse ministerie van Defensie dinsdag in Den Haag bekendgemaakt.