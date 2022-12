Biden ondertekent wet die homohuwelijk beschermt

De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag in het Witte Huis zijn handtekening gezet onder een wet die het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht beschermt op federaal niveau. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid in aanwezigheid van duizenden genodigden, en met onder andere toespraken van de Democratische leider in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en senaatsleider Chuck Schumer.