Lionel Messi won nog nooit een WK met Argentinië: wordt het vijfde keer, eindelijk goede keer?

Lionel Messi (35) speelt in Qatar zijn vijfde en laatste WK. Hij zit aan elf goals en acht assists in 25 WK-wedstrijden, was tien keer Man van de Match en is all-time topschutter van Argentinië. De wereldbeker winnen lukte hem echter nog nooit. Kan hij nu eindelijk de kers op de taart van zijn fenomenale carrière zetten?

WK 2006: Eerste goal

- 1 goal en 1 assist

- uitgeschakeld in de kwartfinales

Het WK-debuut van Lionel Messi. In de tweede groepswedstrijd van Argentinië tegen Servië en Montenegro mag de dan 18-jarige Messi invallen. In de dertien minuten resterende minuten gaf de Vlo meteen een assist voor Hernan Crespo én scoorde hij ook zelf. In de kwartfinales krijgt hij echter geen speelminuten en moet hij vanop de bank toekijken hoe Argentinië zich gewonnen moet geven tegen gastland Duitsland na strafschoppen.

Messi, in 2006 nog met het nummer 19. — © Corbis via Getty Images

WK 2010: Ook met Maradona lukt het niet

- 0 goals en 1 assist

- uitgeschakeld in kwartfinales

De verwachtingen rond Messi, die intussen zijn eerste Gouden Bal op zak heeft, zijn hoog gespannen. Twee jaar eerder heeft hij Argentinië naar olympisch goud geleid en ook bij Barcelona heeft hij dan al hoge ogen gegooid. In de dug-out zat dan ook nog eens Diego Maradona, het Argentijnse voetbalicoon met wie Messi zo vaak wordt vergeleken. Maar het WK wordt een sof voor Messi, opnieuw zijn de kwartfinales tegen Duitsland het eindstation en dit keer kan hij zelfs niet scoren.

Diego Maradona met een ontroostbare Messi. — © AFP

WK 2014: Nooit dichterbij

- 4 goals en 1 assist

- uitgeschakeld in finale

Nooit was de wereldbeker zo dichtbij, maar wéér is Duitsland de boeman. La Albiceleste bereikt dit keer wel de finale - mede door België te kloppen in de kwartfinale -, maar in de eindstrijd trekt die Mannschaft met 1-0 aan het langste eind. Messi krijgt als beste speler van het WK wel een troostprijs mee naar huis. Vooral in de groepsfase ontbond hij zijn duivels door vier keer te scoren in drie wedstrijden. Na de groepsfase verliep het evenwel stroever voor Argentinië.

Messi en zijn ploegmaats moeten toekijken hoe winnaar Duitsland wordt gehuldigd. — © Getty Images

WK 2018: Pijnlijk vroege exit

- 1 goal en 2 assists

- uitgeschakeld in 1/8ste finales

Het WK in Rusland begint in mineur voor Messi. In de eerste groepswedstrijd tegen IJsland laat hij na om tegen IJsland vanaf de penaltystip de winning goal te maken. In de derde en allesbeslissende groepswedstrijd herpakt de Vlo zich en scoort hij wel. Messi wordt zo de eerste speler die zowel als tiener, twintiger en dertiger scoort op een WK. In de 1/8ste finales stopt het toernooi wel al voor Argentinië na een 4-3 tegen Frankrijk, de uiteindelijke wereldkampioen .

Messi wordt getroost door Kyllian Mbappé nadat Frankrijk Argentinië naar huis stuurde in de achtste finales in 2018. — © NurPhoto via Getty Images

WK 2022: Zijn laatste kans

- 5 goals en 3 assists

- Finale tegen Frankrijk of Marokko

Het laatste WK van Messi en opnieuw begint het in mineur, met een onverwachte nederlaag tegen Saudi-Arabië. Daarna herpakt Argentinië zich wel, met een finale tegen Frankrijk of Marokko als gevolg. Met grote dank aan Messi. Nooit was hij productiever op een WK dan in Qatar.