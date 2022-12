Oostende schakelt bekerhouder Limburg United uit

In een spannende terugwedstrijd van de kwartfinales om de beker van België, de Lotto Basketball Cup, heeft Oostende bekerhouder Limburg United uitgeschakeld. Tyree en co gomden een elfpuntenachterstand uit en realiseerden in het vierde kwart een 14-0-run. De kustploeg won met 98-87.

Stein driepunterde met zijn zevende punt de 20-23-score aan het einde van het initiële kwart. Stein, Dedroog en Delalieux verhoogden de kloof tot zeven eenheden, het grootste verschil voor de rust: 35-42. Met zijn elfde punt, een bom, liet Delalieux de Limburgers met een vijfpuntenvoorsprong (44-49) naar de kleedkamer stappen. Limburg had toen negen bommen aan 75 % gedropt.

Voor de eerste korf van het derde bedrijf zorgde Stein en zo was het meteen 44-51. Na Delalieux’ derde bom keek Oostende bij 48-59 al tegen een achterstand in dubbele cijfers aan. Gjergja riep meteen zijn team langs de zijlijn. De inspiratie had effect. Tyree en Gillet naderden tot 60-62. Maar opnieuw namen de Limburgers afstand (65-72), ditmaal via driepunters van Stein en Lambot.

Na het halfuur (72-75) bracht Tyree met een and one beide teams dadelijk op gelijke hoogte. Bratanovic volgde zijn voorbeeld en zo werd het 78-76. Het was van de laatste minuut uit het eerste kwart geleden dat Oostende van een voorsprong geproefd had. De Zeekapiteisn jadden het momentum in hun handen. Met nog 5’26” op de klok vlamde Barcello de kustploeg virtueel (86-81) in de halve finales. De zenuwen speelden ook mee want teveel ballen dansten uit de ring. Lambot en Cale hoorden hun vijfde fout. Zes vrijworpen en een lay-up van Buysse gaven Oostende zuurstof: 94-81 en nog 1’53” op de klok. Die kwalificatie gaven Buysse, Bratanovic, Barcello, Gillet en Tyree (28 punten) niet meer uit handen. Delalieux (20 punten, 9 rebounds) hoorde ook zijn vijfde fout. Volgende maand bekert Oostende in de halve finales tegen Charleroi.

OOSTENDE: TYREE 6-22, VAN DER VUURST 6-4, BLEIJENBERGH 7-0, BRATANOVIC 6-7, GILLET 3-4, Buysse 4-8, Barcello 6-6, Buysschaert 2-3, Thurman 4-0, Troisfontaines 0-00,

LIMBURG UNITED: DELALIEUX 11-9, DAMMEN 5-0, DESIRON 2-5, HAMMONDS 9-0, STEIN 7-15, Cale 3-0, Lambot 4-3, Ceyssens 2-6, Dedroog 6-0, Leemans 0-0.

KWARTS: 20-23, 24-26, 28-26, 26-12.