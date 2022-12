Wordt Trump in staat van beschuldiging gesteld? Op 21 december publiceert onderzoekscommissie rapport over bestorming Capitool

Tijdens de laatste vergadering zullen de leden, die de verantwoordelijkheid van Donald Trump bij de aanval op het Amerikaanse Congres onderzoeken, beslissen over de aanklachten die ze de minister van Justitie zullen aanbevelen. Bennie Thompson, het hoofd van de commissie, heeft tot hiertoe nog niet in zijn kaarten laten kijken over wie er eventueel in staat van beschuldiging zou kunnen worden gesteld.

Op 6 januari 2021 trokken duizenden Amerikanen na een oproep van Donald Trump naar Washington om te protesteren tegen de uitslag van de door Joe Biden gewonnen presidentsverkiezingen. In de daaropvolgende chaos, vielen ze het Congres aan. Trump, die zijn aanhangers had aangespoord om “te vechten als duivels”, kwam onmiddellijk onder vuur te liggen voor rol in het ontspoorde geweld.