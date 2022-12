Dit is het moment waarop 11-jarige met mes wordt opgepakt: incident leidde tot tientallen ‘zieke’ agenten

Er zijn beelden opgedoken van de 11-jarige jongen die zondagavond een politiepatrouille heeft aangevallen in Brussel. De jongen die was weggelopen van huis, zou volgens het parket twee vuistslagen hebben uitgedeeld “met een gesloten plooimes in de hand”. Op het filmpje is te zien hoe hij na de aanval achtervolgd en gearresteerd wordt.