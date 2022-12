Roeselare wint met 3-0 van Benfica in Champions League volleybal

Op de tweede speeldag was Roeselare al met 2-3 gaan winnen in Lissabon. Na twee zeges en twee nederlagen (1-3 tegen Civitanova, 0-3 tegen Tours) is Roeselare derde in groep C. De top twee en de beste derde over de vijf groepen plaatsen zich voor de play-offs. De andere teams die derde worden in hun groep gaan door in de CEV Cup.

Civitanova en Tours zijn twee ex-winnaars van de eerste Europese beker. Civitanova won in 2002 en 2019, Tours in 2005.