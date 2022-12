Roberto Bautista Agut houdt David Goffin uit finale in Caen

Davd Goffin (ATP-53) heeft zich dinsdag niet voor de finale van het Open van Caen kunnen plaatsen. In zijn halve finale moest de 32-jarige Luikenaar met 6-3 en 6-4 de duimen leggen voor de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP-21). Die neemt het in de finale op tegen de Deen Holger Rune (ATP-11), die thuisspeler Richard Gasquet (ATP-68) met 7-6 en 6-1 versloeg.

Het was de vierde keer dat Goffin van de partij was op het Caen Open. In 2013 klopte hij er Gasquet in de finale en een jaar later was hij verliezend finalist.