Serena-Lynn Geldof helpt Zaragoza aan ruime zege FIBA EuroCup

In de andere wedstrijd in groep I geeft Castors Braine woensdag in Spanje La Sei d’Urgell partij. Inzet is de tweede plaats in de groep, na Zaragoza. La Seu mag met acht punten verschil verliezen om die plaats te behouden In Eigenbrakel kwam het met 54-63 winnen. Ook de beste acht derdes (vier per conference) gaan door naar de zestiende finales.