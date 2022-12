Rafael Nadal krijgt voor het eerst publieksprijs op ATP Awards

Rafael Nadal is de populairste tennisser bij de mannen. De 36-jarige Spanjaard kreeg bij de uitreiking van de ATP Awards de publieksprijs. “Dit betekent alles voor me. Bedankt voor alle steun die ik krijg, in iedere stad en op ieder toernooi”, zei Nadal, de nummer twee van de wereld, achter zijn 19-jarige landgenoot Carlos Alcaraz.