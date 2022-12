Sterk Roeselare pakt uit met foutloze 3-0-zege tegen Benfica Lissabon

Een gedreven Knack vulde woensdagavond in zijn vierde wedstrijd in de poule C van de Champions League de eigen verwachtingen meer dan in. Roeselare won niet alleen voor de tweede keer van Lissabon, Benfica werd ook zonder setwinst terug naar Portugal gestuurd.

Met de tweede zege is de landskampioen quasi zeker van de derde plaats in de poule en het daarbij horende ticket voor de kwartfinales in de CEV Cup. Verder bekeren in de Champions League blijft zelfs mogelijk mits iets te oogsten in de twee resterende uitmatchen in Tours of Civitanova.

Roeselare haalde in de eigen Tomabelhal zwaar uit. Knack haalde opnieuw een heel hoog niveau. Te hoog alleszins voor Lissabon dat in de eerste en de tweede set wel nog kon aanklampen maar in ‘money time’ telkens vlot opzij werd gezet. In de derde beurt kraakte Benfica snel en kon de thuisploeg zelfs demonstreren om via overduidelijke 15-7 en 22-13-cijfers vrijwielend af te ronden.

SETSTANDEN: 25-18, 25-22, 25-16

ROESELARE: D’Hulst, Koukartsev (24), Coolman (4), Fasteland (6), Verhanneman (9) en Tammearu (10); libero: Deroey. Kwamen in: Depovere (1), Achyi (1) en Leite.