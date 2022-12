Lionel Messi mag zondag in allerlaatste WK-match finale spelen: “Ik voel veel dingen nu, we maken iets spectaculairs mee”

Lionel Messi zal zondag zijn allerlaatste WK-match spelen, en wat voor één. Na 2014 mag hij voor de tweede keer in zijn carrière de finale spelen. In de halve finale schitterde de Argentijnse kapitein opnieuw met een goal en een assist. “We waren ervan overtuigd dat deze groep het zou gaan redden”, vertelde hij in het flashinterview meteen na de match.

“Ik voel veel dingen nu, het is heel emotioneel om deze taferelen allemaal te zien. De mensen en mijn familie zien tijdens het WK iets ongelooflijks”, vertelde de 35-jarige Messi. “We gaan naar de finale, en dat was wat we wilden. Ik weet niet of het mijn beste WK is of niet. Ik geniet hier al heel lang van. We waren ervan overtuigd dat deze groep het zou gaan redden. We weten wat we zijn en we vroegen de mensen om in ons te geloven.”

“We hebben in het verleden moeilijke situaties meegemaakt. En héél goede. Vandaag maken we iets spectaculairs mee”, ging Messi verder. “Ik geniet van al deze mensen op de tribunes en alle Argentijnen thuis. Ik kan me voorstellen dat het allemaal te gek moet zijn. Argentinië staat opnieuw in de WK-finale. Geniet ervan!”

Zes finales

Messi verscheen als Man van de Match nadien ook nog op de persconferentie. “Het was niet makkelijk vandaag. Heel het toernooi niet”, vertelde de Argentijnse superster. “We hadden 36 wedstrijden zonder verlies en dan gingen we onderuit in de eerste wedstrijd op dit WK. Door dat verlies in de eerste wedstrijd tegen Saudi-Arabië hebben we nu al vijf finales op rij gespeeld. Wedstrijden die we allemaal móésten winnen of het was voorbij. Dat is mentaal zwaar. Maar we hebben die vijf finales gewonnen. De belangrijkste wordt de zesde. Die moeten we ook winnen.” (Lees verder onder de foto)

© Getty Images

Messi heeft er wel vertrouwen in, wie de tegenstander ook wordt. “We zijn zó sterk. In alle geledingen. De technische staf bereidde de wedstrijd, alle wedstrijden, heel goed voor. We wisten wat we moesten verwachten. Deze spelersgroep is ook zo intelligent. Ze lezen de wedstrijd uitstekend. Ze weten wanneer ze druk moeten zetten, wanneer ze moeten controleren, niet in paniek geraken…”De Man van de Match weigerde over zichzelf te praten. Het was altijd maar team, team, team,... De druk moest ook weggehouden worden. “Voor mij is hij al de beste aller tijden”, aldus de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni.