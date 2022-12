Oeps, daar had deze klimaatklever niet op gerekend

De voorbije maanden doken met de regelmaat van de klok ‘klimaatklevers’ op, die zich met lijm vastkleven aan straten en kunstwerken, of er met soep naar gooien. Op 9 december ging het mis tijdens zo’n actie in Mainz, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.

Nadat een 38-jarige klimaatactivist van de Duitse actiegroep Letzte Generation (Laatste Generatie) zijn hand had vastgelijmd aan de straat, bleek dat hij niet zomaar weer losgemaakt kon worden. Er moest een slijpmachine en een drilboor aan te pas komen om een stuk van het betonnen wegdek te verwijderen. Nadien werd de dertiger voor verhoor meegenomen naar het politiekantoor.

In verschillende regio’s in Duitsland hebben de autoriteiten dinsdag huiszoekingen verricht bij klimaatactivisten van de actiegroep Letzte Generation. De politie verdenkt de activisten ervan een “criminele organisatie” te hebben gevormd.

Het gaat om elf invallen bij minstens elf verdachten die deel uitmaken van Letzte Generation. Daarbij namen agenten laptops en smartphones in beslag, laat de klimaatgroep weten op Twitter. Letzte Generation voerde de afgelopen maanden acties in musea en richtte zich recent ook op start- en landingsbanen van luchthavens door die te blokkeren.

Verschillende aanvallen op oliepijpleidingen in de gemeente Schwedt in de deelstaat Brandenburg in april en mei vormden de aanleiding voor het onderzoek, meldt het parket. Tijdens sommige van die aanvallen werd de olietoevoer naar een raffinaderij onderbroken.