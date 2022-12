Regering ontvangt familie Olivier Vandecasteele: “We onderzoeken alle mogelijke pistes om hem terug te halen naar België”

Premier Alexander De Croo, minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne hebben dinsdagmiddag een lang gesprek gehad met de familie van Olivier Vandecasteele. Die Belgische humanitaire medewerker zit intussen al negen maanden in een Iraanse cel.

Het onderhoud werd georganiseerd op vraag van de familie van Vandecasteele in de nasleep van de beslissing van het Grondwettelijk Hof. Het Hof schorste vorige week het Belgisch-Iraanse verdrag in zoverre dat de overbrenging van de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi vanuit België naar Iran mogelijk had moeten maken.

Volgens een mededeling hebben De Croo, Lahbib en Van Quickenborne de tijd genomen om met de familie te spreken. Ze wijzen erop dat de regering “vanaf de eerste dag aan de zijde van Olivier stond”. “Dat blijft zo en dat is dinsdag bevestigd aan zijn naasten. We hebben onze steun voor de familie van Olivier uitgesproken en ons medeleven voor zijn situatie”, zei de premier.

© BELGA

De Croo, Lahbib en Van Quickenborne verzekerden de familie dat ze “alle mogelijke pistes blijven verkennen die kunnen leiden naar een terugkeer van Olivier Vandecasteele naar België”, aldus de mededeling. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal zijn situatie op de voet blijven volgen en de komende weken in nauw contact blijven met de familie.

Het Belgisch-Iraanse verdrag zou een gevangenenruil tussen Vandecasteele en Assadi mogelijk hebben gemaakt. De Belgische autoriteiten opteerden tot dusver voor deze optie om de vrijlating van de humanitaire medewerker mogelijk te maken, maar die piste kan nu niet meer aangewend worden, en zeker niet in de komende drie maanden. Daarna spreekt het Hof zich uit over de vernietiging van de tekst.