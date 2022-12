Fenomenale tandem Lionel Messi - Julian Alvarez loodst Argentinië voorbij flauw Kroatië naar WK-finale

Argentinië speelt zondag de finale van het WK tegen Frankrijk of Marokko. Lionel Messi staat op één stap van de bekroning van de allerbeste speler aller tijden nu zijn WK ook Maradona ‘86-allures krijgt. Hij is bij 75 procent van alle Argentijnse goals betrokken. Als hij nu ook nog wereldkampioen wordt, heeft hij alles gewonnen wat er te winnen valt. Met een assist en een doelpunt had hij nu ook weer een belangrijke voet in de ruime Argentijnse zege.

Sleutelmoment: Alvarez botste na een diepe bal op Livakovic. De Kroatische doelman kon zich niet uit de voeten maken, maar het werd wel een penalty waaruit Messi 1-0 scoorde.

Man van de Match: Julian Alvarez lag aan de basis van de strafschop en maakte er met een run van zeventig meter ook nog 2-0 van.

Hem gaan we ook onthouden: Toch maar weer Lionel Messi zeker? Schoot nummer vijf van het toernooi binnen, waarvan drie strafschoppen. Tikte ook Alvarez op weg naar de 2-0, maar dat kunnen we moeilijk een assist noemen.

Het was een halve finale van het WK, maar het werd de gemakkelijkste wedstrijd van het toernooi voor Argentinië. Kroatië zat eindelijk op de knieën na twee wedstrijden op rij met verlengingen en strafschoppen. Met twee assists en een doelpunt zou het evident zijn Lionel Messi tot man van de match uit te roepen maar Julian Alvarez komt daar op zijn minst evenzeer voor in aanmerking.

De spits die bij Manchester City in de immense schaduw van Haaland vertoeft, lag aan de basis van de Messi’s strafschop voor de 1-0 en scoorde de twee andere doelpunten. Zijn eerste was een indrukwekkende run op een assist van Messi nauwelijks die naam waardig. De 3-0 was dan weer 90 procent het werk van Messi. Hij draaide Gvardiol, toch uitgeroepen tot één van de beste verdedigers op dit WK, helemaal dol en legde de 3-0 niet te missen op de voet van Alvarez.

Mister 75 procent

Zo krijgt dit WK van Messi stilaan Maradona ‘86 allures. Messi is nu bij negen van de twaalf goals voor Argentinië betrokken. Mister 75 procent. Vijf doelpunten en vier assists. Niemand op dit WK doet beter. Zondag moet echter de ultieme gloriedag worden. Noem het op, Messi heeft het gewonnen. Maar een WK won hij nog nooit, hij verloor de finale in 2014 tegen Duitsland. Zou het? Zal het? Het geeft zo’n finale toch een extra pigment, want alle ogen zullen op de 35-jarige aanvaller uit Rosario gericht zijn. In principe heeft hij daar geen problemen mee, want het hele WK is het vizier al in zijn richting gedraaid. Hij faalt niet met de schijnwerpers op hem gericht. Integendeel. Hij schittert zoals niemand het ooit nog op die leeftijd had verwacht. (Lees verder onder de foto)

© AFP

De zege van Argentinië was uiteraard verdiend, maar het begon in de eerste helft allemaal heel gezapig. Wat over een weer getik langs beide zijden. Er heerste vooral angst. We kunnen ons vergissen, maar de wandelende Messi raakte pas na een kwartier de eerste keer de bal. Voordien had hij een overtreding proberen te versieren door zich te laten vallen bij een doorsteekballetje.

Het was uiteindelijk 25 minuten wachten tot er echt iets gebeurde. Enzo Fernandez trapte van buiten het strafschopgebied, Livakovic lag goed in de hoek. Intussen zagen we iets wat ook het vermelden waard is: Lionel Messi leed twee keer balverlies in vijf minuten tijd. Het was hem op dit WK nog niet overkomen en zou hem in de wedstrijd ook niet meer overkomen. Perisic hield er de eerste doelpoging voor Kroatië aan over. Een mislukte lob over het doel.

Alvarez niet vergeten

Dan braken de vijf minuten van Alvarez aan. De spits die bij Man City in de schaduw van Haaland beweegt, werd door Enzo Fernandez weggestuurd. Plots stond hij oog in oog met Livakovic. Zijn tikje was te stil maar hij botste op de Kroatische doelman en ref Orsato legde de bal op de stip. Messi deed het zoals de perfecte strafschop er steeds meer begint uit te zien: hoog in de hoek. De doelman mag dan de goede hoek kiezen, hij ligt al tegen de grond voor de bal er is en ziet het leer hoog boven hem tegen de netten verdwijnen. (Lees verder onder de foto)

© AFP

Vijf minuten later was daar weer Alvarez. Wordt dit een assist voor Messi? Hij raakte de bal nog net op 30 meter van het eigen doel alvorens Alvarez aan een run van 70 meter die met wat gehots en geknots met een bal in het doel eindigde. 2-0. Bij veel tegenstanders zou de wedstrijd dan gespeeld zijn. Maar dit zijn Kroaten en die geven nooit op. Toch kwam er met een kopbal van Tagliafico wel bijna een nekschot. Livakovic redde knap. Pasilic trapte nog in het zijnet.

Doelpuntje verdiend

Zlatko Dalic liet er geen gras over groeien en liet in de rust Pasilic en Sosa in de kleedkamer voor Orsic en Vlasic. Vijf minuten ver in de tweede helft moest ook sterkhouder Brozovic met een blessure naar de kant. Petkovic, de man van de gouden gelijkmaker tegen Brazilië, kwam in het team. Argentinië liet de bal aan Kroatië en loerde op de tegenaanval. Messi kreeg nog een mogelijkheid en besloot in de korte hoek. Livakovic redde knap.

Het is niet zo dat Kroatië geen kansen meer kreeg. Ze bleven er voor gaan maar ofwel stond Martinez in de weg, ofwel misten ze gewoonweg. Lovren zelfs van op een meter van het doel. Een doelpuntje hadden de Kroaten echt wel verdiend. Het was evenwel Messi die nummer drie nog bij Alvarez inleverde.