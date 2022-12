Vrouw (41) en haar zus (50) aangehouden voor moord op zestiger in Huizingen

De partner en de schoonzus van de 69-jarige man die afgelopen zondag overleden is in de Beerselse deelgemeente Huizingen, zijn door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor moord. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde dinsdagavond. Volgens het parket heeft de autopsie uitgewezen dat de man waarschijnlijk met geweld om het leven is gebracht.

De onderzoeksrechter heeft de 41-jarige partner van het slachtoffer en haar 50-jarige zus in verdenking gesteld en aangehouden wegens moord.

Het slachtoffer werd zondagnamiddag aangetroffen in zijn woning in de Henri Torleylaan in Huizingen. Het was zijn partner die de hulpdiensten belde, maar al snel na aankomst van de hulpdiensten bleek dat de man in verdachte omstandigheden was omgekomen. Op vraag van het parket Halle-Vilvoorde werden het labo en een wetsdokter ter plaatse gevraagd.

“Gezien uit een eerste onderzoek ter plaatse was gebleken dat het lichaam verontrustende letsels vertoonde, werd een onderzoeksrechter gevorderd om ter plaatse af te stappen in het kader van moord”, laat Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde weten. “Op vraag van de onderzoeksrechter werd een autopsie op het lichaam bevolen. Deze bracht aan het licht dat er ernstige aanwijzingen zijn dat het slachtoffer met geweld om het leven werd gebracht. De 41-jarige partner van het slachtoffer en haar 50-jarige zus, die eveneens in de woning verbleef op het moment dat het lichaam werd aangetroffen, werden op vraag van de onderzoeksrechter verhoord en nadien voorgeleid. Na verhoor door de onderzoeksrechter werden beide dames in verdenking gesteld en aangehouden wegens moord.”

Het slachtoffer, de 69-jarige Victor V., stond in de buurt bekend als een heel vriendelijke man. “Een vijftal jaren geleden had hij twee hersenbloedingen gehad”, verklaarde een buurtbewoonster eerder. “Sindsdien was het moeilijk om met hem te spreken. Hij was vriendelijk en zei wel steeds goedendag. Hij had een vrouw van Boliviaanse nationaliteit waarmee hij een dochter had.” De man zou ook nog twee volwassen zoons hebben uit een vorige relatie.